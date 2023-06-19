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Haberler Fotohaber YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 08:32

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

YKS sınav sonuçları sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS sınavı üç oturumda düzenlendi. 17 Haziran Cumartesi günü sınavın ilk oturumu TYT' ye giren öğrenciler 18 Haziran Pazar günü öğleden önce sınavın ikinci oturumu AYT' ye ve son olarak da öğleden sonra yapılan son oturum YDT sınavında ter döktü. Uzun bir çaba ve yoğun bir tempoda geçen hazırlık sürecinin ardından sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemine girecek. 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu açıklanan üniversiteye geçiş sınavında bu yıl da baraj puanı uygulamasına yer verilmeyecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuç takvimi…

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

Geçtiğimiz hafta sonu 17-18 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenen YKS sınavına giren milyonlarca üniversite adayı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Hafta sonu yapılan TYT-AYTVE YDT sınavlarında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih dönemine girecek. Bir yıllık yoğun çalışma ve temponun ardından sınava giren milyonlarca adayın bir kısmı soruları kolay bir kısmı da zor olarak değerlendirirken tüm adayların gözü ve kulağı YKS sınav sonuçları sorgulama ekranında. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS sonuç tarihi…

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

YKS MARATONU SONA ERDİ!

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlendi.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika olarak uygulandı.

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YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verildi.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürdü. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verildi ve 180 dakika süre tanındı.

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başladı ve 17.45'te sona erdi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verildi.

YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulundu.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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