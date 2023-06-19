YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!

Geçtiğimiz hafta sonu 17-18 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenen YKS sınavına giren milyonlarca üniversite adayı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Hafta sonu yapılan TYT-AYTVE YDT sınavlarında ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde tercih dönemine girecek. Bir yıllık yoğun çalışma ve temponun ardından sınava giren milyonlarca adayın bir kısmı soruları kolay bir kısmı da zor olarak değerlendirirken tüm adayların gözü ve kulağı YKS sınav sonuçları sorgulama ekranında. Peki, YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS sonuç tarihi…