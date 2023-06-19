Giriş Tarihi: 19.06.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
08:32
YKS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı YKS sonuç takvimi!
YKS sınav sonuçları sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar sınavların ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS sınavı üç oturumda düzenlendi. 17 Haziran Cumartesi günü sınavın ilk oturumu TYT' ye giren öğrenciler 18 Haziran Pazar günü öğleden önce sınavın ikinci oturumu AYT' ye ve son olarak da öğleden sonra yapılan son oturum YDT sınavında ter döktü. Uzun bir çaba ve yoğun bir tempoda geçen hazırlık sürecinin ardından sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemine girecek. 3 milyondan fazla kişinin başvurduğu açıklanan üniversiteye geçiş sınavında bu yıl da baraj puanı uygulamasına yer verilmeyecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuç takvimi…