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Haberler Fotohaber Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:39

Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Yozgat ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sorgulanıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gitti. Sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibariyle sona ererken Yozgat seçim sonuçları 2023 araştırılmaya başlandı. Milyonlarca seçmen ikinci turun adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından kendisini cumhurbaşkanı olarak temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. 14 Mayıs seçimlerinde %72,70 oy oranı ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta en fazla oyu almıştı. İkinci kez sandığa giden seçmen Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve seçimi kim kazandı soruları yanıt arıyor. Canlı olarak YSK tarafından açıklanan sandık sayıları ve adayların oy sayıları sabah.com.tr aracılığıyla takip ediliyor. Peki, Yozgat ikinci tur seçim sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilenler…

Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

Canlı Yozgat seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00 itibariyle bitmesinin ardından merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim önde sorusunun cevabı sorgulanıyor. İlk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olan Recep Tayyip Erdoğan ve en fazla oy alan diğer aday Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oy pusulasında yer alıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %72, 70 ile en fazla oyu alarak zirveye oturan aday olmayı başarmıştı. 28 Mayıs seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor, anbean sabah.com.tr üzerinden takip ediliyor. Peki, Yozgat seçim sonuçları açıklandı mı, ikinci tur cumhurbaşkanı kim kazandı? İşte merak edilenler…

Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde yayın yasağı 18.30 itibariyle kaldırılmış açılan sandık sayısı ve oy sonuçları o saatten sonra anbean açıklanmıştı. Bu seçimde de YSK tarafından gelen açıklama sonrası sonuçlar canlı olarak takip ediliyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Yozgat seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE YOZGAT'TA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) cumhurbaşkanı olmak için yarışmışlar ilk turda salt oy çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

14 Mayıs seçimlerinde 300bin 575 Yozgat seçmeninin %86,63 'ü oy kullanmış 14 Mayıs Uşak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %72,70 ile ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçmişlerdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %21,34 ile ikinci olurken, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın %1,78 ile onu takip etmiş, seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0,35 olmuştu.

Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE YOZGAT'TA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %73,13

Millet İttifakı: %22,91

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %0,95

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.2

Ata İttifakı: %1,3

AK Parti: %43,90

MHP: %23,20

İYİ Parti: %22,91

Yeniden Refah Partisi: %4,39

Büyük Birlik Partisi: %1,64

Zafer Partisi: %1,30

Yeşil Sol: %0,67

Yozgat seçim sonuçları 2023 güncel veri takibi: 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Yozgat seçim sonuçları ve anlık oy oranları

YOZGAT İLÇELERİ

Yozgat, on dört ilçeden oluşmaktadır. Bunlar; Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy ve Yozgat şeklindedir.

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