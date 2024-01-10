Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

ARKA ARKAYA İKİ MAÇ

Real Madrid ve Atletico Madrid, bu maçın ardından bir kez daha karşı karşıya gelecek.

İki takım, İspanya Kral Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele 18 Ocak Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.30'da başlayacak.

18 Ocak'taki karşılaşmanın ardından şubat ayının ilk haftasında ise iki ekip ligde mücadele edecek. Real Madrid'in Atletico Madrid'i konuk edeceği maç 4 Şubat'ta oynanacak.