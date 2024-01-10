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Haberler Fotohaber Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 10.01.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 17:23

Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Milli futbolcular Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ilk kez karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Mücadele Tivibu Spor 1 ekranı ile takip edilecek. İşte, Tivibu Spor canlı izle ekranı ile Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Çağlar Söyüncü ilk kez karşı karşıya gelecek. Dünya genelinde pek çok futbolseverin yakın takibindeki karşılaşma için ''Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. Madrid derbisi canlı yayın şifresiz olarak Tivibu Spor 1 ekranında olacak. İşte, Tivibu Spor 1 canlı izle ekranı ile Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle ekranı…

Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid Atletico Madrid maçı, 10 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Al Awal Park'ta oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kazanan takım turnuvada finale yükselecek ve Barcelona-Osasuna maçının galibiyle karşılaşacak.

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Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

ARDA GÜLER KADRODA

Karşılaşma öncesinde Real Madrid'den yapılan açıklamada milli futbolcu Arda Güler kadroda yer aldı.

Ligdeki Mallorca maçının kadrosunda yer alan ancak forma gimeyen Arda Güler, İspanya Kral Kupası'nda ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı.

Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

Arandina'yla oynanan maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59. dakikada kenara geldi.

Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Diego Simeone'nin süre vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

Real Madrid Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Arda Güler ve Çağlar Söyüncü karşı karşıya! Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı yayın izle

ARKA ARKAYA İKİ MAÇ

Real Madrid ve Atletico Madrid, bu maçın ardından bir kez daha karşı karşıya gelecek.

İki takım, İspanya Kral Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Bu mücadele 18 Ocak Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.30'da başlayacak.

18 Ocak'taki karşılaşmanın ardından şubat ayının ilk haftasında ise iki ekip ligde mücadele edecek. Real Madrid'in Atletico Madrid'i konuk edeceği maç 4 Şubat'ta oynanacak.

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