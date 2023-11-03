Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Fenomen şarkıcı Banu Parlak neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından açıklama yapmış ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

Kısa bir süre sonra da Banu Parlak'ın sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezi, iki kez silahlı saldırıya uğramıştı. Başına gelenlerden dolayı Polatları suçlayan Banu Parlak şikayetçi olmuştu.