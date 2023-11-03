Son dakika Banu Parlak neden gözaltına alındı, tutuklandı mı merak ediliyor. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Fenomen şarkıcı Banu Parlak, Polat çiftinin gözaltı görüntüleriyle dalga geçmişti. Şimdi de Parlak'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, Banu Parlak kimdir, kaç yaşında? Fenomen şarkıcı Banu Parlak neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İşte Banu Parlak kimdir sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…