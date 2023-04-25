Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:31

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'dan ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı. Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy'un aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıktı. Ekibe Rıza Kocaoğlu da eşlik etti. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, panikledi. Güzel oyuncunun panik dolu anları ise şaşırttı. İşte detaylar...