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Haberler Fotohaber Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:31

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzatmalı sevgilisi Duygu Sarışın'dan ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı. Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy'un aşkının ortaya çıktığı arefe akşamı, şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kısa süre önce eşi kalp ameliyatı geçiren Bensu Soral, Hakan Baş'ı evde bırakıp Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan ile eğlenmeye çıktı. Ekibe Rıza Kocaoğlu da eşlik etti. Sabaha karşı aynı ekiple Arnavutköy'deki bir eve girerken gazetecileri gören Bensu Soral, panikledi. Güzel oyuncunun panik dolu anları ise şaşırttı. İşte detaylar...

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Magazin gündemine Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy aşkı damga vurdu... Kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın'la yaklaşık yedi yıllık beraberliğini Ocak ayında noktalayan 32 yaşındaki Ulusoy, gönlünü kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'a kaptırdı.

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Aynı projede yer alan ve henüz ilişkinin çok başında olan ikili, arefe akşamı Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda eğlendi.

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Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Sürpriz ikiliye Çağatay Ulusoy'un bir dönem aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu da eşlik etti.

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

Bu üçlünün yanında ise sürpriz bir isim vardı... Kocaoğlu'nun şimdilerde aynı dizide rol aldığı Bensu Soral da yanlarındaydı.

Bensu Soral kalp ameliyatı geçiren eşi Hakan Baş’ı evde bırakıp eğlenceye çıktı! Gecelerde yakalanan oyuncunun panik anları!

EŞİNİN HABERİ YOK MU?

Takvim'in haberine göre; sabahın ilk ışıklarına dek mekanda eğlenen bu dörtlü, gecenin sonunda Arnavutköy'de bulunan bir eve gitti.

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