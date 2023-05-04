Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan herkesle helalleşiyor!

Metin'in babalık itirafı Nalan'ı şok eder ve Metin'den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez.

Türkan ise kızlarla Nalan'a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan'ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan'a okuma yazma öğretmek için işe koyulur.