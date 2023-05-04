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Haberler Fotohaber Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 15:32

Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız, 4 Mayıs Perşembe akşamı 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Gülcihan, herkesle helalleşir. Ertesi sabah Gülcihan'ın uyanamadığı görülürken Rafet Koroğlu'nun çaresizliği fragmana damga vurur. Bu sahne sonrası Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.

Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu? Rafet Koroğlu’nun gözyaşları! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'nin bu sezon final yapmaya hazırlanan dizisi Camdaki Kız 77. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Gülcihan'ın uyanamadığı görülür. Rafet Koroğlu'nun çaresizce Gülcihan'ın üzerinde ağlaması yeni bölüme damga vuracak. İzleyiciler, bu sahne sonrası Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İlk bölümden beri kadroda yer alan Gülcihan karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu? Rafet Koroğlu’nun gözyaşları! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu?

CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN ÖLÜYOR MU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 76. Bölümünde, fenalaşıp yere yığılan Gülcihan hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar Gülcihan'ın amansız bir hastalığa yakalandığını açıkladı. Yeni bölüm fragmanında ise Gülcihan'ın herkesle helalleştiği ve ertesi sabah uyanamadığı görüldü.

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Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu? Rafet Koroğlu’nun gözyaşları! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu?

DEVRİM YAKUT CAMDAKİ KIZ'DAN AYRILIYOR MU?

Camdaki Kız dizisinde Gülcihan'ın başına gelenlerin ardından karaktere hayat veren Devrim Yakut'un diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son bölümde hastaneye yatan ve doktorların artık ümitlerin tükendiğini söylediği Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut projeye erken veda edecek.

Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu? Rafet Koroğlu’nun gözyaşları! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu?

Devrim Yakut, Camdaki Kız'dan sonra oynayacağı dizisi de belli oldu. Usta oyuncu, blutv için çekilen Ortaks Yapım imzalı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin 2. sezon ekibine katılacak.

Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu? Rafet Koroğlu’nun gözyaşları! Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu?

CAMDAKİ KIZ 77. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan herkesle helalleşiyor!

Metin'in babalık itirafı Nalan'ı şok eder ve Metin'den uzaklaşır. Ne Hayri ne de başkasını görmek istemez.

Türkan ise kızlarla Nalan'a geldiğinde, Nalan onu reddedemez ve Türkan'ın şefkati çok hoşuna gider ve Türkan'a okuma yazma öğretmek için işe koyulur.

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