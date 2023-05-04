Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız, 4 Mayıs Perşembe akşamı 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Gülcihan, herkesle helalleşir. Ertesi sabah Gülcihan'ın uyanamadığı görülürken Rafet Koroğlu'nun çaresizliği fragmana damga vurur. Bu sahne sonrası Camdaki Kız Gülcihan ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Gülcihan öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Gülcihan'ı Devrim Yakut diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.