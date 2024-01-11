Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:04
Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu
Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan formatın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin açıklanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri sonucu heyecanla takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…