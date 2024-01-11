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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu
Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:04

Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta 'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan formatın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin açıklanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri sonucu heyecanla takip ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Tuğba, Yeşim, Selda ve Gülenay arasındaki birincilik yarışı kızıştı. Peki, 11 Ocak Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın final gününe bir gün kala günün en yüksek puanını alan geline çeyrek altın verilecek.

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Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 11Ocak 2024 altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK 2024 PUAN DURUMU

Günün puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Tuğba:

Yeşim:

Selda:

Gülenay:

Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da dün ekranlara gelen 1298. bölümde çeyrak altını kazanan isim TUĞBA oldu.

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