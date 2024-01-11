Gelinim Mutfakta 11 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Tuğba, Yeşim, Selda ve Gülenay arasındaki birincilik yarışı kızıştı. Peki, 11 Ocak Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...