Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? (Total, AB, ABC1)
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:05

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? (Total, AB, ABC1)

3 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Kraliçe, Star TV'de Çöp Adam, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Yerli Belgesel, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler, dünün reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, 3 Mayıs 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? Total, AB, ABC1

Dünün reyting sonuçları birincisi için araştırmalar sabah saatleriyle birlikte başlandı. 3 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Kraliçe, Çöp Adam, Güldür Güldür Show, Yerli Belgesel, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Günün reyting birincisi olmak için kapışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalar başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 3 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? Total, AB, ABC1

3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 3 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? Total, AB, ABC1

3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

3 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? Total, AB, ABC1

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Nisan 2023 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? Total, AB, ABC1

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Ana Haber

3 - ATV Ana Haber

SON DAKİKA