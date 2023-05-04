Reyting sonuçları açıklandı mı? 3 Mayıs Çarşamba Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu? (Total, AB, ABC1)

3 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Kraliçe, Star TV'de Çöp Adam, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Yerli Belgesel, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler, dünün reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, 3 Mayıs 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Çöp Adam, Kraliçe, Kuruluş Osman reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi…