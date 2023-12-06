Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KONUSU | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 12:10

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KONUSU | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ilk bölümü ile 6 Aralık Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Duygu yüklü senaryosuyla ön plana çıkması beklenen Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memilli gibi isimler yer alıyor. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun, senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür üstleniyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncu kadrosu…

Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sandık Kokusu oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan dizinin yayımlanan ilk tanıtımı çok sevilmişti. Yapımın yeni bölümleri çarşamba günleri seyircisi ile buluşacak. Peki, Sandık Kokusu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncu kadrosu…

Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sandık Kokusu oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

SANDIK KOKUSU BUGÜN BAŞLIYOR!

Sandık Kokusu dizisi 6 Aralık Çarşamba günü (bugn) Show TV ekranlarında başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sandık Kokusu oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak.

Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sandık Kokusu oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sandık Kokusu oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Adana'da başlanan dizinin çekimlerine İstanbul'da devam ediliyor.

SON DAKİKA