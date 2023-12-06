SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KONUSU | Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu nedir, gerçek hikaye mi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu ilk bölümü ile 6 Aralık Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor. Duygu yüklü senaryosuyla ön plana çıkması beklenen Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memilli gibi isimler yer alıyor. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizinin yönetmenliğini Nezaket Coşkun, senaryosunu ise Melis Civelek ile Zeynep Gür üstleniyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu konusu ve oyuncu kadrosu…