Giriş Tarihi: 02.08.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 22:41

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında barış sinyalleri gelmişti! Serenay Sarıkaya’dan iddialara yanıt gibi paylaşım!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin seneler evvel yaşadıkları 4 yıllık büyük aşkla adlarından sıkça söz ettirdi. 2019 yılında ilişkilerini sonlandıran Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, barışma iddiaları ile yeniden gündeme geldi. İlk olarak Kerem Bürsin'in kardeşi Melisa Bürsin'in sosyal medyada Serenay Sarıkaya'yı takibe alması kafaları karıştırdı. İddiaları sonrası taraflar sessizliğini korurken akşam saatlerinde Serenay Sarıkaya'dan yepyeni bir paylaşım geldi. İşte Serenay Sarıkaya'nın iddialara adeta yanıt veren o paylaşımının detayları!