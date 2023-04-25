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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını'nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel'den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu'ya kaptırdı!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:29

Yalı Çapkını'nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel'den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu'ya kaptırdı!

Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan da aşk haberleri geldi. İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında yakınlaşmalar oldu.Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un geçtiğimiz günlerde 54 yaşına basan yakışıklı oyuncu ve aynı zamanda şarkıcının sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirdi. Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ birbirlerine çok yakıştırıldı.

Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

Yalı Çapkını dizisinde başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıkları haberleri sonrası ikinci bir aşk bombası ortaya atıldı. Yalı Çapkını'nın Orhan ve GülgünEmre Altuğ ile Gözde Kansu aşk mı yaşıyor?

Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan da aşk haberleri geldi.

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Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında yakınlaşmalar oldu.

Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

Gözde Kansu geçtiğimiz günlerde 54 yaşına basan yakışıklı rol arkadaşının doğum gününü sahnesinde kutlamıştı.

Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

İkilinin sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirdi.

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