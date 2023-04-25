Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
10:29
Yalı Çapkını'nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel'den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu'ya kaptırdı!
Geçtiğimiz haftalarda Çağla Şıkel 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan da aşk haberleri geldi. İddiaya göre Emre Altuğ ile rol arkadaşı Gözde Kansu arasında yakınlaşmalar oldu.Yalı Çapkını dizisinde "Gülgün" ve "Orhan" karakterlerine hayat veren Gözde Kansu ve Emre Altuğ'un geçtiğimiz günlerde 54 yaşına basan yakışıklı oyuncu ve aynı zamanda şarkıcının sahnesindeki sarmaş dolaş halleri aşk dedikodularını alevlendirdi. Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinde karı-kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ birbirlerine çok yakıştırıldı.