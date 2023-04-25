Yalı Çapkını’nda ikinci aşk vakası! Çağla Şıkel’den sonra eski eşi Emre Altuğ gönlünü rol arkadaşı Gözde Kansu’ya kaptırdı!

Yalı Çapkını dizisinde başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıkları haberleri sonrası ikinci bir aşk bombası ortaya atıldı. Yalı Çapkını'nın Orhan ve Gülgün'ü Emre Altuğ ile Gözde Kansu aşk mı yaşıyor?