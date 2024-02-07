Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
14:08
2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu
NBA All Star 2024 için ilk ve kadrolar açıklandı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek müsabaka öncesinde NBA All Star yayın kanalı ve tarihi basketbol severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Her sene Şubat ayında NBA sezonunun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını içeren gösteriler bu yılda Şubat ayında gerçekleştirilecek. Birçok basketbol sevdalısının tarihini ve kadrolarını merak ettiği 2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? İşte NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu