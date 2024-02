2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

2024 NBA All Star için heyecanlı geri sayım başladı. Bu sene 73. kez düzenlenecek organizasyonda basketbolun yıldızları buluşuyor. Her yıl milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonun tarihleri, ilk beşi ve yedekleri belli oldu. İşte NBA All Star tarihleri