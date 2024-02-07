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Haberler Fotohaber 2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu
Giriş Tarihi: 07.02.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 14:08

2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

NBA All Star 2024 için ilk ve kadrolar açıklandı. Doğu ve Batı Konferansı'nı karşı karşıya getirecek müsabaka öncesinde NBA All Star yayın kanalı ve tarihi basketbol severlere heyecanlı anlar yaşatacak. Her sene Şubat ayında NBA sezonunun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını içeren gösteriler bu yılda Şubat ayında gerçekleştirilecek. Birçok basketbol sevdalısının tarihini ve kadrolarını merak ettiği 2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? İşte NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

2024 NBA All Star için heyecanlı geri sayım başladı. Bu sene 73. kez düzenlenecek organizasyonda basketbolun yıldızları buluşuyor. Her yıl milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonun tarihleri, ilk beşi ve yedekleri belli oldu. İşte NBA All Star tarihleri

2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

NBA ALL-STAR 2024 NE ZAMAN?

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta saat 4.00'te ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

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2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

NBA ALL STAR 2024 HANGİ KANALDA?

NBA All-Star maçı S Sport ekranlarında canlı yayınlayacak.

2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

NBA ALL STAR KADROSU 2024

Doğu Konferansı

-Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

-Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

-Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

-Jayson Tatum (Boston Celtics)

-Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

2024 NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All Star yayın kanalı ve kadrosu

Batı Konferansı

-LeBron James (Los Angeles Lakers)

-Kevin Durant (Phoenix Suns)

-Nikola Jokic (Denver Nuggets)

-Luka Doncic (Dallas Mavericks)

-Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

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