Giriş Tarihi: 09.06.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 16:34

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı devam ediyor. Yarı Final dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Bu noktada basketbol severler, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aramaya başladı. Seride 2-1 önde olan Anadolu Efes, bu maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Sarı lacivertli takımın bu maçı kazanması halinde ise beşinci mücadele oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte canlı izle kanalı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar