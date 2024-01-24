Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. Haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler yoğun olarak Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et şeklinde araştırıyor. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET Süper Lig ile Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki ve tüm detaylar şöyle; BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Başakşehir-Fenerbahçe maçı 24 Ocak günü oynanıyor. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? Müsabakada ilk düdük saat 20:00'de çalındı. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek. FENERBAHÇE XI: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor. BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM Aşağıdaki linkle maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. https://www.sabah.com.tr/canli-skor/2024/01/24/super-lig-23-24/istanbul_basaksehir_fk-fenerbahce-maci-42415853