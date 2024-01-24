Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki
Giriş Tarihi: 24.01.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 20:33

Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

Süper Lig'in 22. Haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı canlı olarak takip etmek isteyenler Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et şeklinde araştırıyor. İşte maçın detayları ve ilk 11'ler.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. Haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler yoğun olarak Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et şeklinde araştırıyor.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET

Süper Lig ile Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki ve tüm detaylar şöyle;

Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı 24 Ocak günü oynanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabakada ilk düdük saat 20:00'de çalındı.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek.

FENERBAHÇE XI: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı takip et | Süper Lig Başakşehir-Fenerbahçe maçı canlı anlatım linki

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.

SON DAKİKA