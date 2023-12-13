Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda sorusu araştırılıyor. Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsüyle Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan PSG, Mbappe ile turnuvada başarılı olmak isteyecek. Geçen sene son maçta Bundesliga şampiyonluğunu kaçıran Dortmund, Paris'te güçlü rakibini yenmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftasında Dortmund liderliğini sürdürürken, Fransız temsilcisi 3 puanla Dortmund'un arkasında yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Borussia Dortmund PSG ne zaman, saat kaçta? İşte Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle ekranı