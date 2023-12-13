Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 11:47

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda sorusu araştırılıyor. Messi, Neymar ve Mbappe üçlüsüyle Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan PSG, Mbappe ile turnuvada başarılı olmak isteyecek. Geçen sene son maçta Bundesliga şampiyonluğunu kaçıran Dortmund, Paris'te güçlü rakibini yenmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının son haftasında Dortmund liderliğini sürdürürken, Fransız temsilcisi 3 puanla Dortmund'un arkasında yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Borussia Dortmund PSG ne zaman, saat kaçta? İşte Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle ekranı

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle araştırması yapılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son 16'ya ulaşmak için PSG, Newcastle United ve AC Milan, bu akşam canını dişine takıp galibiyete ulaşmak isteyecek. Bu noktada maçı canlı izlemek isteyenler, "Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. İşte, Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle ekranı

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

BORUSSIA DORTMUND PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6'ncı hafta mücadelesinde Borussia Dortmund PSG maçı bu akşam 23.00'de oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

BORUSSIA DORTMUND PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN ve TV8,5 ekranlarında naklen şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

DORTMUND PSG MUHTEMEL 11'LER

Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug.

Borussia Dortmund PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu Borussia Dortmund PSG maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Zaire-Emery; Lee, Kolo-Muani, Mbappe.

SON DAKİKA