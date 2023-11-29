Galatasaray Manchester United maçı canlı izle! Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 15:02

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5 maçında evinde Manchester United ile ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak heyecanlı mücadele için nefesler tutuldu. Maçı anbean takibinde TV8.5 ve Exxen canlı yayın ekranlarına dönüldü. Galatasaray Manchester United maçı canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. Okan Buruk'un ilk 11'i ile sahaya çıkacak ekip ilk maçında galibiyet elde etmişti. Peki, rövanş maçı hangi kanalda? İşte, Galatasaray Manchester United maçı canlı izle şifresiz, full HD.