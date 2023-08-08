Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.