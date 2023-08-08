Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi 7 Ağustos'ta yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım oldu? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim, hangi takımla eşleşti sorusunun yanıtı…