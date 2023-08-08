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Haberler Fotohaber Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:43

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu sorusu yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin play-off turundaki rakibi 7 Ağustos'ta yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım oldu? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim, hangi takımla eşleşti sorusunun yanıtı…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu sorusu kura çekimi sonrası yanıt aramaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti. Aslan, 8 Ağustos ve 15 Ağustos 2023 tarihlerinde rakibi ile iki maça çıkacak olan Aslan, adını play-off'a yazdırmak istiyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları ise 7 Ağustos Pazartesi günü çekildi. Bu sezon ligdeki tek temsilcimizin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım oldu? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi ve maç takvimi…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURALARI ÇEKİLDİ! GALATASARAY PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Tur eleme maçları öncesinde kura çekimi heyecanı yaşandı.

Temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda son aşama olan play-off'taki rakibi, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Kura sonucuna göre Galatasaray, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı geçmesi halinde play-off turunda Klaksvik/Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ!

Galatasaray Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde Klaksvik/Molde eşleşmesinin galibi ile karşılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşlar ise 29-30 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray play-off turu rakibi hangi takım?

Eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

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