Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Süper Lig 35. hafta maçı bu akşam oynanacak ve muhtemel 11'ler ile maçın hakemi gündemdeki yerini kalıyor. Yılın ilk maçında hakemler büyük gündem olurken, bu akşamki maç merak ediliyor. İşte Galatasaray Sivasspor maçı hakemi ve muhtemel 11'ler