Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Süper Lig 35. Hafta maçında lider Galatasaray, şampiyonluğunu garantileme yolunda kendi evinde Sivasspor'u yenmek istiyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi belli oldu. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'ler yazılırken, sarı kırmızılılarda Zaniolo kırmızı kart cezalısı durumunda yer alırken, Yiğidolarda Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Goutas ve Yatabare kart cezalısı durumunda. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta? İşte detaylar