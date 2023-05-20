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Haberler Fotohaber Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.05.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 18:48

Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Sivasspor maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Süper Lig 35. Hafta maçında lider Galatasaray, şampiyonluğunu garantileme yolunda kendi evinde Sivasspor'u yenmek istiyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi belli oldu. Maçı takip etmek isteyenler, "Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'ler yazılırken, sarı kırmızılılarda Zaniolo kırmızı kart cezalısı durumunda yer alırken, Yiğidolarda Erdoğan Yeşilyurt, Ulvestad, Goutas ve Yatabare kart cezalısı durumunda. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta? İşte detaylar

Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Süper Lig 35. hafta maçı bu akşam oynanacak ve muhtemel 11'ler ile maçın hakemi gündemdeki yerini kalıyor. Yılın ilk maçında hakemler büyük gündem olurken, bu akşamki maç merak ediliyor. İşte Galatasaray Sivasspor maçı hakemi ve muhtemel 11'ler

Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig karşılaşması 19.00'de oynanacak.

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Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Beinsports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI MAÇIN HAKEMİ

Galatasaray-Sivasspor maçı hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig 35. hafta Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo.

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