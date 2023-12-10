Süper Lig'in 15. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıkıyor. Ligde çıktığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alan bordo mavililer üst sıralara tırmanmak adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayınında izlemek isteyenler yoğun olarak Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. 10 Aralık Süper Lig Gaziantep FK Trabzonspor maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle linki ve maçın ilk 11 bilgileri.