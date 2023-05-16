INTER MİLAN MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı Inter Milan hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Inter Milan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi olacak sorusu yanıt aramakta. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter deplasmanda Milan'ı 2 – 0'lık skorla mağlup etti. San Siro'da oynanacak maçı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. TV 8, TV 8,5 ve EXXEN ekranlarında yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları için heyecan az kaldı. Bu noktada, "Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, "Inter Milan maçı hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hakkında detaylar