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Haberler Fotohaber KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 13.12.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 01:38

KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag sahasına konuk oluyor. Manchester United ve Bayern Münih gibi takımlarla aynı grupta yer alan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde grupta çıktığı son 5 maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve tek galibiyete imza atarken Kopenhag deplasmanında İcardi, Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete'li ilk 11'le son 16 turu için gol arayacak. Kopenhag GS maçı Exxen canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler Kopenhag GS maçı canlı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. 12 Aralık Şampiyonlar Ligi A Grubu Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki ve maçın ilk 11'leri.

KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag deplasmanında sahaya çıkıyor. Gruptaki son 2 maçında Bayern Münih'le 2-1'lik mağlubiyet, Manchester United'la 3-3'lik beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri İcardi, Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Tete'nin yer aldığı ilk 11'le adını son 16 turuna yazdırmak için mücadele verecek. Kritik devler ligi maçını Exxen canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler Kopenhag GS maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

GS MAÇI CANLI İZLE | EXXEN CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi Kopenhag GS maçı canlı yayın kanalı ve GS maçı Exxen canlı izle linkine buradan erişebilirsiniz.

KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

KOPENHAG GS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray şampiyonlar Ligi maçı 12 Aralık 2023 Salı günü oynanacak.

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KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

KOPENHAG GS MAÇI SAAT KAÇTA?

GS maçının santra vuruşu saat 23:00'de yapılacak.

KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

GALATASARAY İLK 11'İ

  • Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kaan, Tete, Kerem A., Zaha, Icardi.
KOPENHAG GS MAÇI CANLI İZLE | Kopenhag Galatasaray Exxen canlı yayın izle linki BURADA | Şampiyonlar Ligi

KOPENHAG GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag Galatasaray maçı Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

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