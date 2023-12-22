THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:20

Anadolu Efes Baskonya maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından takip ediliyor. THY EuroLeague 16. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon koç değişimine giden takım 2021-2022 yıllarında şampiyonluk alarak başarısını taçlandırmıştı. Yeni sezona kötü başlayan ekip toparlanmak istiyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Baskonya maçı ne zaman? İşte basketbol maçına dair tüm bilgiler.