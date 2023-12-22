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Haberler Fotohaber THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:20

THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Baskonya maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından takip ediliyor. THY EuroLeague 16. Hafta karşılaşmasında nefesler tutuldu. Bu sezon koç değişimine giden takım 2021-2022 yıllarında şampiyonluk alarak başarısını taçlandırmıştı. Yeni sezona kötü başlayan ekip toparlanmak istiyor. Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Kadrodaki isimler merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes Baskonya maçı ne zaman? İşte basketbol maçına dair tüm bilgiler.

THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Baskonya maçı canlı izle ekranı başında nefesler tutuldu. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arsında yer alan Anadolu Efes puan durumunda gerilerde yer alıyor. Baskonya puanını yukarılara taşımaya çalışıyor. Anadolu Efes'in bu maça hangi kadroyla çıkacağı merak edilenler arasında Anadolu Efes Baskonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES- BASKONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Baskonya maçı 22 Aralık Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Sinan Erdem'de 20.15 gerçekleşecek.

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THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES- BASKONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES- BASKONYA MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Anadolu Efes Baskonya maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

AVRUPA'DA 817.MAÇ

Anadolu Efes, Baskonya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 817.maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 816 karşılaşmada 462 galibiyet ve 354 yenilgi yaşadı.

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