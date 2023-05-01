1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları resimli galerisi 2023: Yeni, anlamlı, farklı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları kısa ve uzun seçenekleriyle yayında!

1 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023: 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Özelde emekçilerimizin, genelde dünya emekçilerinin birik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Tüm emekçilerin birlikte mücadele ederek kazandığı hakları, daha güçlü bir geleceğe taşımak dileğiyle, 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun!