Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:13
1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…
Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmesi için 81 ilde sandıklar kurulacak. Seçimin okullarda gerçekleşmesi sebebiyle "1 Nisan tatil mi?" sorusu gündeme yerleşti. Oy verme işlemleri sonrası sayımlar geç saatlere kadar devam edecek. Okullardaki sayım sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan tatil mi, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte ayrıntılar