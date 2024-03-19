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Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:13

1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında vatandaşlık görevini yerine getirmesi için 81 ilde sandıklar kurulacak. Seçimin okullarda gerçekleşmesi sebebiyle "1 Nisan tatil mi?" sorusu gündeme yerleşti. Oy verme işlemleri sonrası sayımlar geç saatlere kadar devam edecek. Okullardaki sayım sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan tatil mi, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

31 Mart Pazar günü YSK tarafından belirlenen saatlerde Türkiye sandık başına gidiyor. Seçim nedeniyle sandıkların kurulacağı, sayımların yapılacağı okulların durumu merak ediliyor. 31 Mart günü yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek olan okullarda ertesi eğitime ara verilmesi bekleniyor. Peki, 1 Nisan Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi?

1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda yerel seçimlerin, Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

1 NİSAN TATİL Mİ? SEÇİM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başında gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Konu hakkında henüz açıklama bulunmuyor.

Ancak 14 ve 28 Mayıs günü yapılan seçimlerde ertesi gün, Pazartesi okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde 1 Nisan günü de okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…
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