1 NİSAN TATİL Mİ, 31 Mart 2024 seçimden sonraki gün okullar tatil mi? Okullar ve üniversiteler…

1 NİSAN TATİL Mİ? SEÇİM SONRASI OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başında gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Konu hakkında henüz açıklama bulunmuyor.

Ancak 14 ve 28 Mayıs günü yapılan seçimlerde ertesi gün, Pazartesi okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde 1 Nisan günü de okulların tatil edilmesi bekleniyor.