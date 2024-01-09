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Haberler Fotohaber 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:15

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024 yılı için derlendi. 10 Ocak tarihi, 1961 yılından bu yana ülkemizde basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak için Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Tarihin gelmesiyle beraber kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri araştırılmaya başlandı. Basın mensuplarının bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler bu başlık altından en güzel, kısa, resimli Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri seçeneklerine erişebilir. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, neden kutlanıyor? İşte bu özel günün tarihi ve tüm detaylar.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Her yıl 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemize özgü özel günler arasında yer alan bu gün, basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına kutlanıyor. Gazetecilik mesleğini icra edenlerin bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler, kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için araştırmalarına başladı. Basın mensuplarının haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanun, 10 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte, En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları, tarihçesi ve önemi hakkında detaylı bilgiler.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Tüm basın çalışanlarına özgü olan bu gün, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den bu yana 10 Ocak'ta düzenlenmektedir. Bu özel gün yalnızca Türkiye'de kutlanmaktadır.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

1961-1971 yılları arasında "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" olarak değiştirildi.

4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan "212 sayılı kanun" adlı düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

"Dokuz Patron Olayı" olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca "Basın" adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de "Çalışan Gazeteciler Günü" halini aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin '10 Ocak Gazeteciler Gününü' kutlarım.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

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