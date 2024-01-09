10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları 2024: En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Her yıl 10 Ocak tarihi Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Ülkemize özgü özel günler arasında yer alan bu gün, basın çalışanlarını anmak ve onurlandırmak adına kutlanıyor. Gazetecilik mesleğini icra edenlerin bu özel gününü kutlamak isteyen kişiler, kısa, uzun, resimli, anlamlı, en güzel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri için araştırmalarına başladı. Basın mensuplarının haklarını yasal güvence altına alan 212 sayılı kanun, 10 Ocak 1961 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte, En güzel, kısa, uzun, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları, tarihçesi ve önemi hakkında detaylı bilgiler.