Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 08:15

11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Taş Kağıt Makas, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Star TV'de Ömer yeni bölüm ile izleyicisiyle buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 11 Mart sonuçları…

11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 Mart 2024 tv yayın akışı listesinde Kanal D'de Taş Kağıt Makas, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Star TV'de Ömer yeni bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Ayrıca ATV'de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programları yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

11 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında eklenecektir.

11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kızıl Goncalar özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
SON DAKİKA