Giriş Tarihi: 12.03.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
08:15
11 MART REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI: Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
11 Mart Pazartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Taş Kağıt Makas, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, Star TV'de Ömer yeni bölüm ile izleyicisiyle buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 11 Mart sonuçları…