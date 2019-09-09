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  • 1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi

1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi

Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi için 8 milyon lira istiyor!

Giriş Tarihi: 09.09.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 19:09
1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi

Modifiye uzmanı JF Launier sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 liraya aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. İşte aracın ilk hali bu. Çürümüş ve kullanılmaz halde.

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1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi

Tüm her şeye rağmen Launier, hurda arabayla aylarca uğraştı. Tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon lira. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
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1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
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