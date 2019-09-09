1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
1200 liraya almıştı! Şimdi 8 milyona satılan aracın şaşırtan değişimi
Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!
Giriş Tarihi: 09.09.2019
19:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019
19:09