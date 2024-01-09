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Haberler Fotohaber 15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:02

15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

Okulların kapanma tarihi ocak ayı ile gündem oldu. MEB takvimi ile belirlenen program kapsamında öğrenciler sömestr tatiline çıkacak. Yoğun ders ve sınav temposuna iki hafta ara verecek öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki; sömestr tatili ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine kısa bir süre kala okulların kapanma tarihi için araştırmalar yoğunlaştı. Yorucu ve yoğun temponun ardından sömestr tatilinde dinlenmek isteyen öğrenciler ilk dönemin son zili için bekleyişe koyuldu. Peki; okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

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15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ÖĞRETİM TATİL TAKVİMİ
1. Ara Tatil: 13 – 17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2. Ara Tatil: 8 – 12 Nisan 2024

15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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