15 TATİL NE ZAMAN, okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? MEB takvimi ile sömestr tatili ne zaman başlayacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine kısa bir süre kala okulların kapanma tarihi için araştırmalar yoğunlaştı. Yorucu ve yoğun temponun ardından sömestr tatilinde dinlenmek isteyen öğrenciler ilk dönemin son zili için bekleyişe koyuldu. Peki; okullar ne zaman kapanacak?