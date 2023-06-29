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Haberler Fotohaber 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 13:31

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni evlenecek genç çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi gelişmeleri mercek altına alınıyor. Yeni evlenecek çiftler evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartlarını sorguluyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik kredisi son gelişmeler evlilik hazırlığındaki çiftler tarafından yakından takip ediliyor. Düğün, takı masraflarında kullanmak için faizsiz 150 bin TL krediden yararlanmak isteyen çiftler "150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur?" sorusuna yanıt arıyor. Seçimlerin geride kalmasının ardından seçim vaatleri arasında yer alan faizsiz evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek, başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. İşte, tüm merak edilen soruların yanıtı…

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 seçimlerinde seçim vaadi olarak verilen faizsiz evlilik kredisi son durum merak ediliyor. Düğün sezonunun açılması ile birlikte düğün, takı masraflarını bu krediden sağlamak isteyen çiftler evlilik kredisi başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediyor. 24 ay geri ödemesiz krediye 48 ay (4 yıl) vade yapılacak. Sıfır faizli evlilik kredisinin Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verileceği açıklandı. Peki, faizsiz evlilik kredisi için kimler başvuruda bulunabilir, yaş sınırı var mı, nasıl başvurulur? İşte, yanıtı…

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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