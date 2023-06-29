Giriş Tarihi: 29.06.2023 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
13:31
150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur? DETAYLAR BELLİ OLUYOR! Evlilik kredisi nasıl başvurulur, bankalar veriyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni evlenecek genç çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi gelişmeleri mercek altına alınıyor. Yeni evlenecek çiftler evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartlarını sorguluyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik kredisi son gelişmeler evlilik hazırlığındaki çiftler tarafından yakından takip ediliyor. Düğün, takı masraflarında kullanmak için faizsiz 150 bin TL krediden yararlanmak isteyen çiftler "150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir, nasıl başvurulur?" sorusuna yanıt arıyor. Seçimlerin geride kalmasının ardından seçim vaatleri arasında yer alan faizsiz evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek, başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. İşte, tüm merak edilen soruların yanıtı…