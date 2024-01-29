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Haberler Fotohaber 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 15:54

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş kredinin detaylarını açıklamaya başlarken evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü gelecek açıklamalara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte ayrıntılar

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

Evlilik kurumunun temellerini sağlam atmak ve gençlere destek olmak amacıyla verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisine başvurmak isteyen genç çiftler tarafından kredinin ayrıntıları merak ediliyor. Oluşturulacak fon ile dünya evine girecek çiftlerin yararlanması sağlanacak. Peki evlilik kredisi ne zaman çıkacak?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİNDE SON GELİŞME

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Meclis'ten geçen kredinin 2024 yılı içinde başvurulara başlayacağı ön görülüyor.

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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ!

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirti. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." şeklinde konuştu

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YASALAŞTI!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Meclis'in 2024 mesainde Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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