150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİNDE SON GELİŞME

"Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız."

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Meclis'ten geçen kredinin 2024 yılı içinde başvurulara başlayacağı ön görülüyor.