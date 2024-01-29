Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
15:54
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM: Evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş kredinin detaylarını açıklamaya başlarken evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü gelecek açıklamalara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte ayrıntılar