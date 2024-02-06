Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
08:12
150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?
Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından yapılan açıklamayla kredinin detaylarını belli oldu. Evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü başvuru tarihleri ve şartlara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları neler, ödeme planı nasıl, yaş sınırı var mı? İşte detaylar