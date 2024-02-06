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Haberler Fotohaber 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:12

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

Aile ve Gençlik Fonu kurularak yeni evlenecek çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi verileceği duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş tarafından yapılan açıklamayla kredinin detaylarını belli oldu. Evlenirken maddi destek almak isteyen gençlerin gözü başvuru tarihleri ve şartlara çevrildi. Meclis'in 2024 mesaisi başlar başlamaz yasalaşan evlilik kredisi başvuru tarihleri, şartları neler, ödeme planı nasıl, yaş sınırı var mı? İşte detaylar

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

Evlilik kurumunun temellerini sağlam atmak ve yeni evlenecek gençlere destek olmak amacıyla verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisine başvurmak isteyen genç çiftler için müjdeli haber Bakan Göktaş'tan geldi. Oluşturulacak fon ile dünya evine girecek çiftlerin yararlanması sağlanacak. Peki evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

EVLİLİK KREDİSİNDE SONA YAKLAŞILDI!

Aile ve Gençlik Fonu hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulunduğu sırada 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi çalışmasının da yer aldığı Aile ve Gençlik Fonu başvurularının tarihini paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık.

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150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULAR 15 ŞUBAT!

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihleri! Evlilik kredisi çıktı mı, şartları neler, yaş sınırı var mı, ödeme planı nasıl?

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ!

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirti. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." şeklinde konuştu

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