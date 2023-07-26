2 ve 4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ | 2 ve 4 yıllık lisans, ön lisans ve açıköğretim bölümleri neler, kaç puanla alıyor, taban puanları kaç?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM ais.osym.gov.tr üzerinden yapılıyor. Tercih listeleri hazırlanmadan önce 2 ve 4 yıllık üniversite sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri hangileri merak ediliyor. Ön lisans bölümlerini tercih etmeyi düşünen adaylar 2 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri hakkında araştırma yaparken lisans bölümlerini tercih etmek isteyen adaylar 4 yıllık sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 2 ve 4 yıllık lisans, ön lisans ve açıköğretim bölümleri neler, kaç puanla alıyor, taban puanları kaç? İşte, yanıtı…