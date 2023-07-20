Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:03

YKS TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI MI? Tercih robotu ile ÖSYM YKS tercihleri ne zaman 2023, tercih dönemi başladı mı, nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Son dakika üniversite sınav sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM YKS tercih tarihleri 2023 hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplamda 3 milyondan fazla başvurunun yer aldığı sınav sonuçları böylece belli oldu. Bu noktada öğrenciler ve ebeveynleri YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt aramaya başladılar. Öğrenciler YÖK Atlas YKS tercih robotu ile başarı sıralamalarına dayanarak tercihlerini yapacak. AYT, TYT ve YDT'den aldıkları puanlar doğrultusunda öğrenciler 2 veya 4 yıllık bir tercih yapacak. Peki, YKS tercih ne zaman, hangi tarihler arasında? YKS tercih dönemi başladı mı? İşte konu hakkında detaylar