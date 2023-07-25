Giriş Tarihi: 25.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 07:48

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2023: YÖK Atlas YKS tercih robotu ile üniversite tercihleri ne zaman başlıyor 2023, nasıl yapılır?

YKS tercih robotu ile üniversite tercihi nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini koruyor. TYT, AYT ve YDT'ye giren 3 milyon 532 bin kişinin sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuzda açıklandı. YÖK atlas tercih robotu üzerinden üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, "YKS tercih ne zaman 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler son yıllara ait ön lisans ve lisans taban puanları ve başarı sıralamaları üzerinden hangi bölüm ve üniversiteleri tercih edeceklerine karar verme aşamasında. ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzu 2023 üzerinden öğrenciler konuyla ilgili bilgileri öğrenebilir. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlıyor, son tarih ne zaman? YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden? İşte detaylar