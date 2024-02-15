2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ile gündemde. Hafta sonu üç oturumda gerçekleşecek sınavlar öncesi giriş belgesi sorgulaması yapılıyor. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler sınavların kaçta başlayıp kaçta biteceğini öğrenmek istiyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar.