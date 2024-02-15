2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
09:28
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bitirme (final) sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız ya da koşullu harf notu olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Üç oturumda yapılacak sınavların giriş belgesi obs.atauni.edu.tr giriş ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar.