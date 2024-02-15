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Haberler Fotohaber 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:28

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bitirme (final) sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız ya da koşullu harf notu olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. Üç oturumda yapılacak sınavların giriş belgesi obs.atauni.edu.tr giriş ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar.

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ile gündemde. Hafta sonu üç oturumda gerçekleşecek sınavlar öncesi giriş belgesi sorgulaması yapılıyor. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler sınavların kaçta başlayıp kaçta biteceğini öğrenmek istiyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar.

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresi üzerinden 2023-20234eğitim öğretim yılı bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri takvimini paylaştı.

Takvime göre, ATA AÖF bütünleme sınavları 17 Şubat- 18 Şubat 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

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2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

SINAVLAR 3 OTURUMDA GERÇEKLEŞECEK!

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA!

ATA AÖF sınav takvimine göre bütünleme sınavları 17-18 Şubat tarihinde yapılacak. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi TIKLA-İNDİR! ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
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