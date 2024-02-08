Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:31
2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 fitre miktarı Ramazan ayı öncesi gündemdeki yerini aldı. Fıtır sadakası da denilen sadaka her yıl yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahiplerine verilen Ramazan fitresi vacip davranışlar arasında yer alıyor. Kişi başı olarak belirlenen rakam açıklandı. Peki, fitre ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir? İşte, detaylar...