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Haberler Fotohaber 2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:31

2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 fitre miktarı Ramazan ayı öncesi gündemdeki yerini aldı. Fıtır sadakası da denilen sadaka her yıl yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahiplerine verilen Ramazan fitresi vacip davranışlar arasında yer alıyor. Kişi başı olarak belirlenen rakam açıklandı. Peki, fitre ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir? İşte, detaylar...

2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

Bu yılki fitre miktarı Diyanet ile belirlendi. Ramazan ayı içerisinde veya bayramda ihtiyaç sahiplerine destek olması açısından verilen sadakanın zamanı ve kimlere verileceği de oldukça önemli. Ramazan ayına sayılı günler kala 2024 Ramazan fitresi ne ne kadar sorusu yanıtlandı. Peki, fitre kaç TL, ne zamana kadar kimlere verilir?

2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

2024 FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Normal şartlarda, Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

2024 Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, ne zaman ve kimlere verilir?

FİTRE NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

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