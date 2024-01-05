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Haberler Fotohaber Öğretmen atama yapılacak mı, yeni yılda kontenjan açıldı mı? "Bakan Tekin AÇIKLADI" 2024 ÖĞRETMENA TAMA TAKVİMİ!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:30

Öğretmen atama yapılacak mı, yeni yılda kontenjan açıldı mı? "Bakan Tekin AÇIKLADI" 2024 ÖĞRETMENA TAMA TAKVİMİ!

Öğretmen ataması olacak mı? 2024 Öğretmen atama takvimi merak ediliyor. Yeni yılda birçok değişikliğe gidilirken, gözler Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına çevrildi. Bakan Tekin konu hakkında, alınabilecek en yüksek sayıda atama olacağını ifade etmişti. Kadro ve branş dağılımına göre atama takvimini merak eden adaylar, konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı? İşte, detaylar!

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ || Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı?

Öğretmen atamaları yılın en çok merak edilen konularından oldu. Binlerce aday yeni yılda atama olacak mı sorusuna yanıt ararken, gözler konu hakkında yapılan açıklamalara çevrildi. "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep tayip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında Bakan Tekin'de açılamada bulundu. İşte, konu hakkında detaylar!

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ || Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

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2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ || Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı?

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ || Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı?

Bir grup siyasetçinin öğretmen atama sayısını sosyal medyada takipçi artırma mekanizmasına dönüştürdüğünü ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Tekin, "Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ || Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin'in açıklamalarına göre tarihi net olması da "Öğretmen ataması" gündemde yer alıyor. Konuya dair açıklamalar geldiğine haberimiz güncellenecektir.

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