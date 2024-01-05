Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:30
Öğretmen atama yapılacak mı, yeni yılda kontenjan açıldı mı? "Bakan Tekin AÇIKLADI" 2024 ÖĞRETMENA TAMA TAKVİMİ!
Öğretmen ataması olacak mı? 2024 Öğretmen atama takvimi merak ediliyor. Yeni yılda birçok değişikliğe gidilirken, gözler Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına çevrildi. Bakan Tekin konu hakkında, alınabilecek en yüksek sayıda atama olacağını ifade etmişti. Kadro ve branş dağılımına göre atama takvimini merak eden adaylar, konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, yeni yılda atama olacak mı? İşte, detaylar!