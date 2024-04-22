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Haberler Fotohaber 23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:51

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl dönümünü kutluyor. Milli bayram, salı gününe denk geliyor. Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle eczanelerde işleri olan kişiler 23 Nisan'da eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. İlaç almak ya da tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ''23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan eczane çalışma saatleri sorgulanırken il ve ilçeye göre nöbetçi eczane sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı? İşte, yanıtı...

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı sorusu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olması sebebiyle eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Bu noktada ilaç ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler 23 Nisan eczane çalışma saatleri sorgulamalarına başladı. Peki, 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık, kaçta kapanıyor, nöbetçi eczane var mı? İşte, Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Bu nedenle 23 Nisan Salı günü eczaneler kapalı olacak.

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23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

23 Nisan eczaneler açık mı kapalı mı? 23 Nisan Salı yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi eczane var mı?

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

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