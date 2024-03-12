Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum
Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:25

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları gündemde. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polis alımı yapılacağını açıklamış ve daha sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Açıklama sonrasında gözler EGM'ye çevrildi. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son durum!

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuruları gündemde. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin 102 personel için kadro ayrıldığı duyurulmuştu. Bu noktada polis adayları 31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, 10 bin polis alımı ne zaman?

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.

30. Dönem POMEM mülakat sonuçları da açıklandı.

31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Geçtiğimiz yıllardaki alımlarda aranan şartlar şunlardı;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

31. dönem POMEM başvuru tarihi || 2024 Polis alımı ne zaman? İşte, 2024 POMEM polis alımı başvuruları son durum

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

SON DAKİKA