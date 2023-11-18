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Haberler Fotohaber 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:48

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

31. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili araştırmalar Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Hayallerini süsleyen mesleği yapmak isteyen polis adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrilmiş durumda. Polis alımı başvuru kılavuzu için pa.edu.tr internet adresi sık sık ziyaret ediliyor. Ön başvuru sürecinin ardından adaylara mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavları uygulanacak. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı? İşte, Polis Akademisi POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve konu hakkında detaylı bilgiler…

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

31. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığı binlerce polis adayı tarafından araştırılıyor. 30. Dönem mülakat sonuçlarının açıklanması sonrası gözler bir sonraki polis alımına çevrildi. Polis alımı başvuru kılavuzu için Polis Akademisi Başkanlığı pa.edu.tr internet adresi üzeri ziyaret ediliyor. 31. Dönem POMEM başvuru şartları ve sınav tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. Başvuru sürecinde adayların boy, kilo ve yaş şartlarına uymaları önem arz edecek. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? İşte ayrıntılar...

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?

30. Dönem POMEM başvuruları, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden alındı.

Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu. Merakla beklenen mülakat sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklandı.

30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor. Bu doğrultuda 31. Dönem POMEM başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar e-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan "ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET" butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır.

İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER, BELLİ OLDU MU?

POMEM başvuru şartları, 31. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ancak bir önceki dönem başvuru şartları şöyleydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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