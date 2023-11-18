31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı?

31. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili araştırmalar Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hız kazandı. Hayallerini süsleyen mesleği yapmak isteyen polis adaylarının gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrilmiş durumda. Polis alımı başvuru kılavuzu için pa.edu.tr internet adresi sık sık ziyaret ediliyor. Ön başvuru sürecinin ardından adaylara mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavları uygulanacak. Peki, 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman 2023, polis alımı kılavuzu yayınlandı mı? İşte, Polis Akademisi POMEM başvuru şartları, kılavuzu ve konu hakkında detaylı bilgiler…