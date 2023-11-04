5 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi | İstanbul Valiliği ile 5 Kasım İstanbul Maratonu’nda hangi yollar trafiğe kapatılacak?

5 KASIM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?
5 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek olan 45. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
A BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR
Kapama Saati: 06:00
1. Ragıp Gümüşpala caddesi
2. Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),
3. Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),
4. Ankara Caddesi,
5. Arabalı Vapur girişleri,
6. Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu
7. Alayköşkü caddesi
8. Ayasofya Meydan
9. Alemdar Caddesi
10. At Meydanı Caddesi
11. Divanyolu Caddesi,
12. Cankurtaran (Ahırkapı caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
13. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
14. Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),
15. Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar
16. Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
17. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
18. Langa Bostan sokak
19. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)
20. Genç Osman caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak
21. Demirhane Caddesi Kennedy caddesi istikametine dönüşler kapatılacak
22. Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak
23. Taşhan caddesi istikametinden Kennedy caddesi istikametine kapatılacak
24. Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak
25. Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak
26. Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak
27. Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak
28. Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
29. Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak
30. Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak
31. Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.
32. Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak 'a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır.