5 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi | İstanbul Valiliği ile 5 Kasım İstanbul Maratonu’nda hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Giriş Tarihi: 04.11.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 08:06

İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Yüzyılın Koşusu olarak adlandırılan koşu bu Pazar gerçekleşiyor. Düzenlenecek etkinlik sebebiyle bazı yollar kapanacak ve araçlar farklı yollara yönlendirilecek. 5 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından yayımlandı. Peki; İstanbul Maratonunda hangi yollar kapalı, köprü açık mı? İşte 5 Kasım trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar