6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

Son dakika bugün 6 Ocak 2024 kararları belli oldu. Yakından takip edilen kararlar 6 Ocak Resmi Gazete kararları, atamalar, yönetmelikler yayımlandı. Söz konusu atamlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Birkaç Bakanlık yardımcısı değişti. İşte, bugünkü Resmî Gazete kararları ve ayrıntılar.