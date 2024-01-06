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Haberler Fotohaber 6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 12:43

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

Bugünkü Resmî Gazete karaları 6 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kararlar Resmî Gazete'de yer aldı. Atamalara ilişkin ayrıntıların yer aldığı karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdülkadir Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Peki, bugünkü Resmî Gazete kararları neler? İşte 6 Ocak 2024 Resmî Gazete kararları

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

Son dakika bugün 6 Ocak 2024 kararları belli oldu. Yakından takip edilen kararlar 6 Ocak Resmi Gazete kararları, atamalar, yönetmelikler yayımlandı. Söz konusu atamlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Birkaç Bakanlık yardımcısı değişti. İşte, bugünkü Resmî Gazete kararları ve ayrıntılar.

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8063)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8064)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8065)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında (Interreg VI-A) IPA Türkiye-Bulgaristan Programına İlişkin Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8066)

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6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/1, 2, 3)

YÖNETMELİK

–– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2024/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

TEBLİĞLER

–– Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2023/49)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/52)

–– Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/63)

–– Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/8)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/27)

–– "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/28)

6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?

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