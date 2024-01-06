Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
12:43
6 OCAK 2024 RESMİ GAZETE YAYIMLANDI! Bugünkü Resmî Gazete karaları neler?
Bugünkü Resmî Gazete karaları 6 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kararlar Resmî Gazete'de yer aldı. Atamalara ilişkin ayrıntıların yer aldığı karara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Abdülkadir Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Peki, bugünkü Resmî Gazete kararları neler? İşte 6 Ocak 2024 Resmî Gazete kararları