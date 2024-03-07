8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2024: Sevgiliye, anneye, eşe en güzel, anlamlı ve resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

Dünya üzerinde kadınların başarısına, önemine, haklarına dikkat çekilen Kadinlar Günü'nde binlerce kişi çeşitli mecralar üzerinden bu özel günü kutluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların önemine bir kez daha vurgu yapılıyor.

İşte sizler için derlediğimiz Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...