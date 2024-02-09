8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
08:14
8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. 60'tan fazla maddenin yer alacağını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç denetimli serbestlik çalışmasına dair bilgiler paylaşırken sosyal medyada gündeme gelen 'genel af var' mı sorusuna da yanıt verdi. 2024 Yargı paketi son durum gelişmeleri takip edilirken Bakan Tunç'tan tarihe dair de bir açıklama geldi. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, tüm detaylar...