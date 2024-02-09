Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:14

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç'tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. 60'tan fazla maddenin yer alacağını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç denetimli serbestlik çalışmasına dair bilgiler paylaşırken sosyal medyada gündeme gelen 'genel af var' mı sorusuna da yanıt verdi. 2024 Yargı paketi son durum gelişmeleri takip edilirken Bakan Tunç'tan tarihe dair de bir açıklama geldi. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, tüm detaylar...

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. Yargı paketi maddeleri Meclis ve Resmi Gazete adımları ile bekleniyor. Özelikle hükümlü ve ailelerinin merakla beklediği çalışma için hazırlanın ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Oldukça önemli düzenlemelerin yer aldığı pakette son durum gündemden düşmüyor. Peki, 8. yargı paketi içeriği neler, ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı? İşte, son açıklamalar...

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ ŞEKİLLENİYOR

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 8. Yargı Paketi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

60'TAN FAZLA MADDE GELİYOR!

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

"Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların."

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız."

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan açıklama! 8. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

SON DAKİKA