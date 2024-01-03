Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:35
8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?
Yeni yılda Meclis'te birçok karar tartışılacak. 8. Yargı paketi çalışmaları sürerken mahkumlar için ceza indirimi ve af olup olmayacağı yakın takibe alındı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 8.Yargı Paketi çalışmaları işe yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok konu ele alınacak. Paketin taslak metni için hazırlıklara başlanırken maddeleri de belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu? detaylarda