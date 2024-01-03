8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

Adalet Bakanı Tunç'tan Genel Af Açıklaması

8.Yargı Paketi maddelerinin hala çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tunç:

Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. "ifadelerini kullandı.