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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:35

8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

Yeni yılda Meclis'te birçok karar tartışılacak. 8. Yargı paketi çalışmaları sürerken mahkumlar için ceza indirimi ve af olup olmayacağı yakın takibe alındı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 8.Yargı Paketi çalışmaları işe yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok konu ele alınacak. Paketin taslak metni için hazırlıklara başlanırken maddeleri de belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 8. yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu? detaylarda

8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde binlerce mahkûmun aklında "genel af çıkacak mı?" sorusu var. Yargı paketine ilişkin detaylar gelmeye başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada 60'tan fazla maddeden oluşan bir taslak olduğunu ifade etti. Yargı düzenlemesi kapsamında infaz düzenlemesiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Yeni Yargı paketi meclisten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? 8. yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek, af çıkacak mı? İşte ayrıntılar...

8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

Adalet Bakanı Tunç'tan Genel Af Açıklaması

8.Yargı Paketi maddelerinin hala çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tunç:

Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. "ifadelerini kullandı.

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8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan genel af açıklaması geldi. Tunç, 8. yargı paketinde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.

Diğer taraftan 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. " ifadelerini kullandı.

8. YARGI PAKETİ İÇİN SON DURUM: Meclis 8.Yargı Paketi ile mesaiye başlayacak! Genel af çıktı mı, meclisten geçti mi?

8.YARGI PAKETİ MADDELERİ HAZIRLANIYOR!

  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
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