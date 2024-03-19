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Haberler Fotohaber 9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan'a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:39

9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan'a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

Ramazan'ın dokuzuncu gününde akşama iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayında sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünmeye başladı. Ramazan'ın 8. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 9. gününe gelindi. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

KABAK ÇORBASI

Malzemeler

2 adet yeşil kabak

2 yemek kaşığı un (Tepeleme)

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı süt

4 su bardağı su

Bir tutam dereotu

Tuz, pul biber, karabiber, nane

Kabak Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyup eritin.
  2. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
  3. Bir taraftan çırpma teliyle hızlıca çırpıp diğer taraftan sütü ilave edin.
  4. Suyu da ilave edip, iyice karıştırdıktan sonra, kaynamasını sağlayın.
  5. Kaynamaya başlayınca, kabuklarını soyup doğradığınız kabakları ilave edip kabaklar yumuşayana kadar pişirin.
  6. Blendırdan geçirip, tuzunu, dereotunu ve baharatları ilave edin.
  7. Çorbanızın kıvamı kullandığınız kabakların büyüklüğüne göre değişebilir.
  8. Kıvamı koyu olursa, suyla ayarlayıp pişirin. Birde çorbanızı pişirirken, dibinin tutmaması için ara ara karıştırmayı unutmayın.
  9. Arzuya göre üzerine tereyağı kızdırıp servis edin.
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9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

PÜRELİ KÖFTE

Malzemeler

Püresi için;

5 adet patates

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Köftesi için;

400 gram dana kıyma (orta yağlı)

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3-4 yemek kaşığı su

Üzeri için;

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı salça

Rendelenmiş kaşar peyniri

Püreli Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Patates haşlanır, suyu süzülür.
  2. Üzerine süt, tereyağı ve diğer malzemeler eklenir.
  3. Ezilerek püre kıvamına getirilir.
  4. Güveç kaplarına paylaştırılır. Arzu ederseniz borcamda da yapabilirsiniz.
  5. Köftesi için olan malzemeler yoğrulur.
  6. El ıslatılarak misket köfteler yapılır.
  7. Tavaya iki yemek kaşığı yağ eklenir ve köfteler arkalı önlü kızartılır.
  8. Pürenin üzerine ilave edilir.
  9. Bir yemek kaşığı salça su ile açılır ve köftelerin üzerine gezdirilir.
  10. En son kaşar peyniri ilave edilerek 200° fırında kaşar peynir eriyene kadar pişirilir.
9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

HAVUÇLU ÜZÜMLÜ PİLAV

Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı kuş üzümü

1 büyük havuç

3 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı tereyağ

2 su bardağı su

Tuz

Havuçlu Üzümlü Pilav Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Kuş üzümlerini 30 dk sıcak suda bekletelim.
  2. Havucu rendeleyelim yada robottan geçirelim.
  3. Pirinçleri bol suda birkaç kez yıkayıp, süzülmeye bırakalım.
  4. Tencereye zeytinyağını alıp havuçları suyunu çekene kadar soteleyelim.
  5. Tereyağı ve pirinci ekleyip 5 dk kavuralım.
  6. Üzüm, nohut, tuz ve suyu ilave edip kapağını kapatarak pişmeye bırakalım.
  7. Tüm suyunu çekince kapakla tencerenin arasına bir bez koyup 20 dk demlenmeye bırakalım.
    Afiyet olsun.
9. GÜN İFTAR MENÜ ÖZEL | Bugün iftara ne pişirsem? İşte Ramazan’a özel çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

CACIK

Malzemeler

4 adet büyükçe salatalık

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 su bardağı soğuk su

Bir tutam dereotu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için;

Zeytinyağı

Dereotu

Cacık Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Salatalıkların kabukları soyalım ve rendenin kalın tarafı ile bir kap içine rendeleyelim.
  2. Geniş bir kasede yoğurt, soğuk su ve rendelenmiş sarımsağı bir tel karıştırıcı ile çırpalım..
  3. Üzerine salatalıkları ve ince kıyılmış dereotunu ekleyerek karıştıralım. İsteğe bağlı olarak dereotunu eklemeyebilirsiniz.
  4. Üzerine tuz ve naneyi de ilave ederek tekrar karıştıralım. Dilerseniz taze nane kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz.
  5. Hazırladığımız cacığı servis kaselerine alalım. Üzerine zeytinyağı gezdirip dereotu ile süsleyelim.
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