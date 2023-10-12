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Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:57

MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile ilk ders zili 11 Eylül'de çalmıştı. Yoğun ders, ödev ve sınav temposunun ardından öğrenci ve veliler ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanın açıklamaları sonrası ara tatil kalkıyor mu, 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlıyor soruları merak konusu oldu. Bir haftalık ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman, 9 gün mü? İşte, detaylar…

MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 11 Eylül itibariyle başlamıştı. Binlerce veli ve öğrenci tarafından okulların ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda ara tatil kalkıyor mu, 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? İşte, merak edilenler…

MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

OKULLARDA ARA TATİL KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

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MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

ARA TATİL NE ZAMAN 2023?
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.

Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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