MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! 9 günlük tatil olacak mı, ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile ilk ders zili 11 Eylül'de çalmıştı. Yoğun ders, ödev ve sınav temposunun ardından öğrenci ve veliler ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanın açıklamaları sonrası ara tatil kalkıyor mu, 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlıyor soruları merak konusu oldu. Bir haftalık ara tatil Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman, 9 gün mü? İşte, detaylar…