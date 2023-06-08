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Haberler Fotohaber 9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri
Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 23:41

9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

9 Haziran Cuma namazı saati sorgulanıyor. Öğle ezanı akabinde kılınan Cuma namazı saatleri il il sorgulanıyor. Yüce Allah'ın "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." şeklindeki buyruğu sebebiyle yurdun dört bir tarafındaki milyonlarca Müslüman "Cuma namazı vakti, saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusu araştırılıyor. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanmaktadır. Peki, Diyanet namaz vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati 9 Haziran 2023...

9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

Hz. Peygamberin (s.a.s.), "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." Buyruğu neticesinde bugün Müslüman coğrafyası namaz kılmak için camilere doluşacak. Bu noktada "Cuma namazı vakti, saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Namazın saati, 81 il için Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanırken il il 9 Haziran cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek. . Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek? İşte il il 5 Mayıs Cuma namazı saatleri…

9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

DİYANET İLE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BELLİ OLDU!

Diyanet tarafından yayınlanan 9 Haziran cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şu şekilde;

İSTANBUL: 13:08

ANKARA: 12:53

İZMİR:13:16

BURSA:13:08

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz.

Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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