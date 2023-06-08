Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:41
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
23:41
9 HAZİRAN CUMA EZAN SAATİ|| Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul Ankara İzmir, Bursa Cuma ezan saatleri
9 Haziran Cuma namazı saati sorgulanıyor. Öğle ezanı akabinde kılınan Cuma namazı saatleri il il sorgulanıyor. Yüce Allah'ın "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." şeklindeki buyruğu sebebiyle yurdun dört bir tarafındaki milyonlarca Müslüman "Cuma namazı vakti, saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusu araştırılıyor. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanmaktadır. Peki, Diyanet namaz vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati 9 Haziran 2023...