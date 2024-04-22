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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:33

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

8. paketin kabul edilmesi ardından 9. Yargı Paketi de son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Yargıda yapılacak birçok düzenlemeyi içeren çalışmaya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi birçok çalışmaya dair gözler son gelişmelerde. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi maddeleri, içeriği, kapsamı gibi araştırmalarla arama motorlarında takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan çalışmayla ilgili Bakan Tunç'un açıklamaları takip ediliyor. Meclis tatili öncesinde değerlendirilmesi beklenen düzenlemede geri sayım başladı. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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