Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:33
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak?
8. paketin kabul edilmesi ardından 9. Yargı Paketi de son dakika haberleri arasında takip edilmeye başladı. Yargıda yapılacak birçok düzenlemeyi içeren çalışmaya dair Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi birçok çalışmaya dair gözler son gelişmelerde. Peki; 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...