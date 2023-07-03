90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:43

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek sorularına seçimden önce yanıt vermişti. Yeni kabineyle birlikte Vedat Işıkhan görevi devraldı ve çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Bu noktada vatandaşlar 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek sorularına yanıt aramakta. Geçici işçiye kadro, sözleşmeliye kadro ve EYT çalışmaları sonrası taşerona kadro çalışması da halka sunulacak. Peki, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar