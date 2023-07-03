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Haberler Fotohaber 90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:43

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek sorularına seçimden önce yanıt vermişti. Yeni kabineyle birlikte Vedat Işıkhan görevi devraldı ve çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Bu noktada vatandaşlar 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek sorularına yanıt aramakta. Geçici işçiye kadro, sözleşmeliye kadro ve EYT çalışmaları sonrası taşerona kadro çalışması da halka sunulacak. Peki, 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini almış durumda. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde bakanlık çalışmalara devam ediyor. Meclis bayramda çalışmalarına devam ederken, emekli ve memur zammı sonrası konunun tekrardan gündeme getirilmesi bekleniyor.

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

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90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALMIŞTI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

90 bin taşerona kadro son dakika: 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor?

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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